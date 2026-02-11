Minacce al telefono a casa di Alex Manna | la famiglia dell’assassino di Zoe Trinchero lascia Montegrosso

La famiglia di Alex Manna, il giovane che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, ha deciso di lasciare Montegrosso d’Asti. La decisione arriva dopo le minacce telefoniche ricevute a casa loro, che hanno creato tensione e paura tra i residenti. La notizia si aggiunge alle tensioni che circondano il caso, ancora sotto i riflettori degli inquirenti.

La famiglia di Alex Manna, il ventenne r eo confesso dell’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, ha deciso di lasciare Montegrosso d’Asti. I genitori, molto conosciuti in zona, vivevano da anni poco fuori dall’abitato insieme ai loro quattro figli e per un periodo avevano anche gestito il bar del paese, accanto all’ufficio postale. La scelta di andarsene sarebbe stata dettata da pesanti minacce telefoniche ricevute dopo la tragedia. Motivo per cui la famiglia ha deciso di tenere segreto il luogo in cui si è trasferita. La fiaccolata per Zoe Trinchero.🔗 Leggi su Open.online

