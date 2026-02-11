La procura ha confermato l’arresto di Alex Manna, il 20enne accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero. Il giovane resta in carcere, mentre l’autopsia ha chiarito gli ultimi momenti della ragazza. Secondo i risultati, Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale, anche se aveva subito un trauma cranico dai pugni del suo assassino. La sua morte è avvenuta a causa della caduta da un’altezza di tre metri. La vicenda si muove verso la fase finale delle indagini, con il sospetto che ci siano stati

Durante l’udienza di convalida, Manna ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La sua avvocata, Patrizia Gambino, ha sottolineato: «Continuo a dire che si tratta di una tragedia e che ci sono indagini in corso, quindi la vicenda è da trattare in modo delicato». Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale L’autopsia condotta dall’anatomopatologa Alessandra Cicchini ha stabilito che Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale. La giovane presentava un trauma cranico dovuto ai pugni inferti dall’assassino, ma la morte è stata provocata dalla caduta da un’altezza di tre metri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zoe Trinchero, convalidato l’arresto di Alex Manna: il 20enne resta in carcere. «Non mi fregava di lei perché ero fidanzato»

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata buttata nel fiume ancora viva.

