Omicidio di Zoe il medico legale | Ancora viva quando è stata gettata nel canale

Il medico legale ha confermato che Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale. Gli investigatori continuano a seguire le tracce di Alex, che secondo gli amici era con lei poco prima del fatto. I racconti di chi la conosce descrivono un uomo ossessivo, che le impediva di parlare con altri o di vestirsi come voleva. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo nelle ultime ore prima della tragedia.

Quando è stata gettata nel canale era ancora viva. Ecco l'esito della prima parte degli accertamenti medico legali sul corpo di Zoe Trinchero, la diciassettenne di Nizza Monferrato (Asti) uccisa nella tarda serata dello scorso 6 febbraio. Serviranno ancora delle analisi, ma questo aspetto, legato al "trauma da precipitazione", sembra ormai chiarito in via definitiva. Nonostante i pugni vibrati da Alex Manna, l'amico che si era appartato con lei "per parlare", Zoe respirava ancora mentre veniva scaraventata nel rio da un'altezza di circa tre metri., Per adesso, in attesa della decisione del gip, Alex resta in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi ma non si può escludere a priori uno scarto verso l'ipotesi di reato, introdotta nell'ordinamento a dicembre, di femminicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

