Omicidio di Alcamo Marina | il libro di Luca riapre il caso tra depistaggi e verità nascoste a Vibo e Reggio

Vibo e Reggio Calabria si preparano a ospitare le presentazioni di “L’ultima spiaggia”, il libro di Lucio Luca che riapre il caso di un duplice omicidio avvenuto 47 anni fa. Il giornalista ripercorre i depistaggi e le verità nascoste legate a quella vicenda, ancora avvolta nel mistero.

Vibo Valentia e Reggio Calabria saranno prossimamente tappe di presentazione per “L’ultima spiaggia”, l’opera del giornalista Lucio Luca che ripercorre le oscure dinamiche del duplice omicidio di Alcamo Marina, avvenuto il 27 gennaio 1976. L’evento, in programma per il 17 febbraio a Vibo Valentia presso Palazzo Marzano, ospiterà Luca, autore di numerosi articoli su tematiche di cronaca, in un incontro promosso dall’associazione culturale “L’isola che non c’è A.P.S.” e curato dalla presidente Concetta Silvia Patrizia Marzano. Il libro, edito da Compagnia Editoriale Aliberti, si concentra sull’efferato delitto che vide la morte dei carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo all’interno della caserma di Alcamo Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alcamo Marina, a distanza di cinquant’anni, torna al centro dell’attenzione con il riaprirsi del caso legato alla casermetta “Alkamar”.

Cinquant’anni dalla strage di Alcamo: il massacro dei carabinieri, il depistaggio e l’incrocio col delitto ImpastatoIl massacro di mezzo secolo fa – 26 gennaio 1976 – nella caserma Alkamar ricostruito ne L’ultima spiaggia. Il libro firmato da Lucio Luca raccoglie la testimonianza di un innocente che ha passato più ... editorialedomani.it

50 anni dalla strage di Alcamo Marina: commemorati i carabinieri Falcetta e ApuzzoLa strage di Alcamo Marina resta uno dei misteri più dolorosi della storia recente. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1976, un piccolo commando fece irruzione nella casermetta dei Carabinieri: ... tp24.it

