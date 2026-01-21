Nella notte tre il 26 e il 27 gennaio del 1976 un commando di killer fa irruzione nella casermetta dei carabinieri di Alcamo Marina, in provincia di Trapani, e uccide a sangue freddo due giovani militari, l’appuntato Salvatore Falcetta di Castelvetrano e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo di Castellammare del Golfo. Le indagini puntano subito sulla pista del terrorismo rosso, malgrado la telefonata di rivendicazione di un sedicente gruppo vicino alle Br si riveli subito un tentativo di depistaggio. Una reale spy-story, un po’ romanzo e un po’ fiction. Una spy-story piena di colpi di scena. Se non fosse che è successo tutto davvero e Lucio Luca lo racconta in questo saggio raccontato, un romanzo che sembra una fiction, guidato dalla voce narrante di Giuseppe Gulotta, l’uomo che ha trascorso più di vent’anni in carcere da innocente e che ancora oggi, a cinquant’anni dai fatti, continua a chiedersi: “Perché proprio io?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - In libreria ‘L’ultima spiaggia’, Lucio Luca racconta la storia e i misteri dietro la strage di Alcamo Marina

