Omaggio a Renato Borsoni A cento anni dalla nascita

Il Centro teatrale bresciano si prepara a ricordare Renato Borsoni, che avrebbe compiuto cento anni. Il Ctb vuole onorare il suo fondatore, primo direttore e figura chiave del teatro e della cultura di Brescia. La celebrazione si svolgerà nelle prossime settimane, con eventi che ripercorreranno la sua vita e il suo lavoro, per non dimenticare il suo contributo alla scena locale e nazionale.

Cento anni della nascita di Renato Borsoni (nella foto): il Ctb, Centro teatrale bresciano, si prepara a celebrare il suo fondatore e primo direttore, nonché personalità di primo piano del mondo teatrale cittadino e nazionale, e tra i padri nobili della cultura bresciana del secondo Novecento. L'occasione del progetto scaturisce dalla prossimità della ricorrenza della nascita, l'1 marzo 1926 e, nel 2027, del decennale della morte (2 marzo 2017). Si parte il 2 marzo, alle 17 presso il Teatro Renato Borsoni di Brescia (via Milano, 83), con alcune sessioni di dialogo, per mettere alcuni aspetti peculiari del lavoro e della presenza di Borsoni nella storia teatrale, culturale e civile della città (con uno sguardo anche alle esperienze su scala nazionale).

