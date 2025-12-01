ARezzo, 1 dicembre 2025 – Giovedì 4 Dicembre alle ore 17 la Libreria Edison ospiterà l'omaggio a Pier Francesco Greci a cent'anni dalla nascita. Piero Greci è stato un aretino che ha dato tanto alla sua città e Arezzo non lo ha scordato. In occasione dei cento anni dalla sua nascita, gli amici di Piero hanno deciso di ricordarlo con incontri per parlare di lui, delle sue opere e delle sue idee che, per citarne solo alcune, hanno aperto la strada alla Fiera dell'antiquariato e al premio Tagete. Un eredità importante che merita di essere celebrata. Dopo il successo del primo incontro, su iniziativa 50&Più Arezzo, Giovedì 4 dicembre dalle ore 17, presso la Libreria Edison, Francesco Maria Rossi, Fabrizia Fabbroni, Stefano Greci, Valentino Minocchi e Giovanni Nocentini, lo omaggeranno con ricordi ed aneddotti per i "Cent'anni di Piero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

