OLTREPASSARE | è uscito il nuovo album di Pietro Roffi

È uscito in digitale e in formato CD “Oltrepassare”, il nuovo album del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi, prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital. Un progetto ambizioso e interamente composto da brani inediti che unisce fisarmonica, quintetto d’archi, pianoforte ed elettronica in un dialogo musicale intenso e contemporaneo. La produzione nasce con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, a conferma della rilevanza artistica e culturale dell’opera. Oltrepassare: un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità di Pietro Roffi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Il 9 febbraio è uscito il nuovo album di Pietro Roffi, intitolato “Oltrepassare”.

Il 9 gennaio 2026, Pietro Roffi pubblicherà in digitale il suo nuovo singolo “Flight – Oltrepassare III”, anticipando l’uscita dell’album “Oltrepassare”.

Pietro Roffi - Oltrepassare (Official Album Trailer)

Pietro Roffi: Oltrepassare; Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite

OLTREPASSARE: è uscito il 9 febbraio il nuovo album di Pietro RoffiÈ uscito il 9 febbraio in digitale e in formato CD Oltrepassare, il nuovo album del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi. superguidatv.it

Flight – Oltrepassare III, Pietro Roffi firma un nuovo volo: il primo singolo dell’album OltrepassareIl 2026 si apre con Flight – Oltrepassare III di Pietro Roffi. Il primo singolo del nuovo album Oltrepassare: archi, piano, elettronica ... ilquotidianodellazio.it

In uscita oggi il secondo album di Pietro Roffi, fisarmonicista di Valmontone - facebook.com facebook