NewPrinces acquista Carrefour Italia portando l' utile netto oltre € 700 milioni previsti ricavi pari a € 7 mld e un patrimonio superiore a € 1,1 mld

Accordo approvato dalla Commissione Europea, il cambio del nome in GS è previsto entro il 2028, mentre le insegne Carrefour resteranno operative fino a fine anno per garantire continuità a clienti, dipendenti e fornitori NewPrinces acquisista Carrefour Italia in un’operazione che dovrebbe gen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - NewPrinces acquista Carrefour Italia, portando l'utile netto oltre € 700 milioni, previsti ricavi pari a € 7 mld e un patrimonio superiore a € 1,1 mld

Altre letture consigliate

L’acquisizione di Carrefour Italia porta NewPrinces a 1.188 punti vendita e 7 miliardi di ricavi. Il piano di rebranding riporterà l’insegna Gs Continua a leggere: https://quifinanza.it/economia/carrefour-italia-newprinces-acquisizione/940591/ - facebook.com Vai su Facebook

NewPrinces ha completato l’acquisizione di #Carrefour Italia, assumendo il controllo di oltre 1.000 punti vendita e prevedendo un utile netto superiore a 700 mln di euro nel 2025, con un patrimonio netto stimato oltre 1,1 mld. L'articolo di @_giulialfieri Vai su X

Carrefour Italia acquistato da NewPrinces, fondata da Parmalat a Reggio Emilia: il presidente è Mastrolia - Carrefour Italia passa a NewPrinces ma i supermercati manterranno la vecchia denominazione fino al 2028. Lo riporta virgilio.it

New Princes acquista il 100% di Carrefour Italia e diventa il secondo gruppo nazionale per fatturato - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione dei supermercati italiani di Carrefour da parte di NewPrinces con un operazione dal valore di oltre 1 miliardo di euro. money.it scrive

Carrefour ha venduto i suoi supermercati in Italia - L’acquisizione era stata annunciata lo scorso luglio, dopo che Carrefour aveva detto di voler vende ... Riporta ilpost.it

Cosa farà NewPrinces con Carrefour Italia - NewPrinces ha completato l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia, un’operazione da oltre un miliardo di euro che interessa ... Riporta startmag.it

NewPrinces Group completa l'acquisizione di Carrefour Italia - NewPrinces Group perfeziona l’acquisizione di Carrefour Italia: è il secondo gruppo italiano agroalimentare per fatturato e il primo in termini occupazionali. Lo riporta msn.com

NewPrinces completa l’acquisto di Carrefour Italia e diventa il 2° gruppo agroalimentare italiano per fatturato - Il presidente Mastrolia: “Raggiungiamo una dimensione senza precedenti” ... Riporta msn.com