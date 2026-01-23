Nucleare la ricerca italiana conquista spazi nel mondo | l’ultimo studio sulla riduzione delle emissioni

Una recente ricerca italiana, condotta dai professori Marco Mele e Cosimo Magazzino, evidenzia il ruolo del nucleare nella riduzione delle emissioni di gas serra. Pubblicata su Nature Scientific Reports, questa analisi sottolinea come l’uso responsabile dell’energia nucleare possa integrarsi in strategie di innovazione e stabilità politica, contribuendo in modo significativo alla lotta ai cambiamenti climatici. Uno studio che rafforza il ruolo della ricerca italiana nel contesto globale dell’energia sostenibile.

Una ricerca, realizzata dai professori ordinari, Marco Mele, dell’ Università Unicusano e Amministratore Unico della Sfbm, e Cosimo Magazzino dell’ Università Libera Università Mediterranea (Lum), in pubblicazione sulla prestigiosa rivista di Nature Scientific Reports, la terza più citata al mondo, ha dimostrato che il nucleare può contribuire in maniera determinante alla riduzione delle emissioni se inserito in una strategia basata su innovazione, ricerca e stabilità delle politiche pubbliche. Nello studio “ Effetto marginale dell’energia pulita, degli investimenti in ricerca e sviluppo legati all’energia nucleare, del rischio per la sicurezza energetica e dell’incertezza delle politiche sull’ambiente negli Stati Uniti ” i ricercatori, autori di numerosi studi in ambito economico ed energetico, hanno analizzato i dati Usa dal 1974 al 2022 con modelli econometrici avanzat i. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

