Oltre 22mila led per il Capodanno cinese | lo spettacolo da record a Hefei – Video

A Hefei, migliaia di persone si sono radunate per assistere allo spettacolo di luci che ha battuto ogni record. Oltre 22mila led sono stati accesi in un enorme schermo luminoso, creando un’immagine mozzafiato per celebrare il Capodanno cinese. La città si prepara già all’inizio dell’anno del cavallo, con i preparativi per il Festival di Primavera in pieno fermento.

Capodanno cinese da record a Hefei. Il 17 febbraio inizierà l'anno del cavallo e nella città cinese già fervono i preparativi per il Festival di Primavera. Nella cittadina è già stato raggiunto un risultato da Guinness World Record: 22.580 led sono stati "lanciati" cielo creando uno show mozzafiato. Tutti sono stati gestiti da un unico pc, lasciando senza fiato gli spettatori.

