Capodanno lo spettacolo dei fuochi a San Marco e la festa a Mestre | VIDEO

Il Capodanno a Venezia e Mestre si è aperto con tradizioni consolidate: i fuochi d’artificio sul Bacino di San Marco e la festa musicale in piazza Ferretto. Un momento di condivisione che segna l’inizio del nuovo anno, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per accogliere il 2026 in un’atmosfera di serenità e speranza.

Allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico nel Bacino San Marco e la festa musicale in piazza Ferretto a Mestre hanno celebrato l'inizio del 2026. Il Comune di Venezia e Vela Spa hanno lavorato in sinergia per l'organizzazione e la riuscita degli eventi, con il contributo delle.

Capodanno a Salerno, mezzanotte di luci sul golfo con i fuochi d'artificio - I fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo sopra il golfo, regalando uno scenario suggestivo e simbolico per l'ingresso nel 2026

come festeggiare il Capodanno 1 #infinity #compound #fuochidartificio #capodanno #perte

Lo spettacolo della neve a Gambarie nel giorno di Capodanno: le immagini in diretta e i dati delle temperature - facebook.com facebook

Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio x.com

