Olimpiadi | Valeria Mazza in tribuna a Bormio per tifare il figlio Tiziano Gravier nel SuperG

A Bormio, Valeria Mazza si è presentata in tribuna per tifare il figlio Tiziano Gravier, pronto a scendere in pista nel SuperG. La mamma ha seguito con attenzione ogni suo movimento, sperando in una medaglia che invece non è arrivata. Tiziano, 24 anni, ha dato il massimo, ma alla fine non è riuscito a conquistare il podio. La sua gara si è conclusa senza i risultati sperati, lasciando molti a chiedersi cosa potrebbe aver fatto la fortuna diversa.

Bormio, 11 febbraio 2026 – Il tifo di mamma non è bastato a Tiziano Gravier, sciatore argentino di 24 anni, per conquistare la prima medaglia alle Olimpiadi invernali. Impegnato nel SuperGigante di Bormio, il figlio secondogenito della modella e showgirl Valeria Mazza, icona delle passerelle negli anni '90 e 2000, e dell'imprenditore Alejandro Gravier ha chiuso al ventottesimo posto la gara dominata dal cannibale svizzero Franjo von Allmen, alla sua terza medaglia nella manifestazione di Milano Cortina. Sceso con il pettorale numero 31, Gravier è rimasto sempre ben lontano dalle posizioni di vertici.

