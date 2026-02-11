Valeria Mazza è arrivata in Italia per tifare il figlio Tiziano Gravier, che si è piazzato 28° nel superG alle Olimpiadi. La modella e il marito Alejandro Gravier sono tornati a casa per sostenere il giovane atleta dello sci alpino. La famiglia si è stretta intorno a Tiziano, pronto a affrontare le prossime sfide della competizione.

La top model argentina Valeria Mazza, grande protagonista della tv italiana tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, è tornata in Italia con la famiglia al completo in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina come tifosa speciale e mamma orgogliosa: il suo secondogenito, Tiziano Gravier, giovane promessa dello sci alpino, ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi arrivando 28° (dopo essere partito con il dorsale numero 31) nel SuperG. Nonostante l'enorme successo in Italia e nel mondo, Valeria Mazza è sempre riuscita a tenersi lontana dal gossip. Nel 1998, negli anni d'oro delle passerelle e della tv, con già alle spalle una conduzione del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Sabrina Ferilli, Valeria è convolata a nozze con l'amore della sua vita, l'imprenditore argentino Alejandro Gravier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valeria Mazza alle Olimpiadi per il figlio Tiziano Gravier, 28° in superG

Approfondimenti su Valeria Mazza

Valeria Mazza torna in Italia per sostenere uno dei suoi figli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ancona contribuisce ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina con l’esposizione della Pala di Tiziano, simbolo di valorizzazione culturale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Valeria Mazza

Argomenti discussi: Valeria Mazza, il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi invernali Milano Cortina; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza alle Olimpiadi invernali; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci di Milano-Cortina 2026; Nicolò Govoni, chi è il portabandiera italiano alla cerimonia di apertura dii Milano Cortina 2026.

Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza alle Olimpiadi invernaliValeria Mazza torna in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina: dagli Anni 90 a oggi, vive l’emozione del debutto olimpico del figlio Tiziano Gravier ... dilei.it

Valeria Mazza, il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi invernali Milano CortinaAlle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 c’è anche un figlio famoso: Tiziano Gravier, sciatore argentino, è il figlio dell'ex modella Valeria Mazza ... corrieredellosport.it

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 c’è anche un cognome che in Italia evoca ricordi importanti: quello di Valeria Mazza. La celebre modella argentina è tornata nel nostro Paese per seguire da vicino il debutto olimpico del figlio Tiziano Grav - facebook.com facebook

Tra gli atleti argentini (sci) di Milano-Cortina c’è anche Tiziano Gravier, figlio di Valeria Mazza x.com