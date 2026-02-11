LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer sognano l’oro

Le squadre di slittino sono scese in pista per la gara di doppio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Voetter e Oberhofer sono tra i favoriti e sono andati forte, ma al momento sono ancora in corsa. Le polacche hanno chiuso in prima posizione, allungando sulle rumene e arrivando con un vantaggio di 508 millesimi. La gara è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Prima posizione per le polacche che incrementano sulle rumene e tagliano il traguardo con un vantaggio di 508 millesimi. Tanta gioia per le giovanissime polacche che si lasciano andare a qualche lacrima dopo l’arrivo. Tocca ora a GulijienaitiZhao (-0.067) 18.58 Qualche sbavatura per le rumene che chiudono la manche in 54.405 e passano al comando con 738 millesimi di vantaggio. Ora è il momento di DomowiczPiwkowska (-0.092) 18.56 Ottima seconda manche di PodulskyAllan che chiudono in 53.747 e passano al comando con 2.071 secondi di vantaggio sulle slovacche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro.

Questa sera inizia la seconda manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

