LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer sognano l’oro

Le squadre di slittino sono scese in pista per la gara di doppio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Voetter e Oberhofer sono tra i favoriti e sono andati forte, ma al momento sono ancora in corsa. Le polacche hanno chiuso in prima posizione, allungando sulle rumene e arrivando con un vantaggio di 508 millesimi. La gara è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Prima posizione per le polacche che incrementano sulle rumene e tagliano il traguardo con un vantaggio di 508 millesimi. Tanta gioia per le giovanissime polacche che si lasciano andare a qualche lacrima dopo l’arrivo. Tocca ora a GulijienaitiZhao (-0.067) 18.58 Qualche sbavatura per le rumene che chiudono la manche in 54.405 e passano al comando con 738 millesimi di vantaggio. Ora è il momento di DomowiczPiwkowska (-0.092) 18.56 Ottima seconda manche di PodulskyAllan che chiudono in 53.747 e passano al comando con 2.071 secondi di vantaggio sulle slovacche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer sognano l’oro Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer sognano dopo la prima manche Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer in testa dopo la prima manche Questa sera inizia la seconda manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna dopo le prime mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Messe in archivio le prime manche è già tempo di pensare alle seconde. Tra poco più di venti minuti si ... oasport.it Diretta slittino doppio/ Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video (oggi 11 febbraio)Diretta slittino doppio Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video oggi 11 febbraio: Italia a caccia di due medaglie sulla pista Eugenio Monti. ilsussidiario.net Doppio secondo posto ai Campionati Italiani Giovani! Mentre le Olimpiadi tengono acceso il sogno dello sport mondiale, c’è chi lavora giorno dopo giorno per costruire il proprio futuro su quella stessa scena. E tra questi c’è Lorenzo Gerosa, testimonial junio - facebook.com facebook LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com

