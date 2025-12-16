Lavori sulla tratta ferroviaria | variazioni ai treni fra Lecco e Tirano

A causa di lavori sulla tratta ferroviaria tra Lecco e Tirano, si prevedono variazioni nel servizio e possibili disagi per i pendolari che utilizzano questa linea per raggiungere la Valtellina. Le modifiche interessano le tratte Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano e Lecco-Colico-Sondrio, influenzando i viaggi quotidiani di chi si sposta in questa area.

Piccoli disagi per i pendolari lecchesi che utilizzano il treno per recarsi in Valtellina sulla linea Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano e sulla Lecco-Colico-Sondrio.Trenord ha infatti comunicato modifiche alla circolazione dei treni dal 19 al 21 dicembre a causa di lavori di potenziamento.

