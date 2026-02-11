Olimpiadi Paris perde la sfida al super G | Peccato era un bel tracciato – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Franjo von Allmen ha conquistato anche il super G a Bormio, portando a casa il suo terzo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sua vittoria ha cancellato le speranze di Paris, che sperava di salire sul podio in questa disciplina. La gara si è conclusa con un pizzico di delusione per l’atleta francese, che ha commentato il tracciato come “un peccato, era un bel percorso”. La gara di oggi ha regalato emozioni e sorprese, mentre il campione svizzero continua a dominare le

Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata. Delusione per gli azzurri, con Giovanni Franzoni lontano dal podio e Dominik Paris, sfortunato, uscito a poche porte dal via dopo che gli si è staccato uno sci. «Si è sganciato lo sci e non si capisce come mai, non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, oggi sono stato sfortunato e non ho potuto neanche dimostrare quello che sono capace di fare», ha detto quest’ultimo ai microfoni di Rai Sport.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Oggi a Milano-Cortina si sfida il super G, con i velocisti dello sci alpino pronti a darsi battaglia.

L’Italia del curling si ferma in semifinale ai Giochi di Milano Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Paris no, che sfortuna! Perde uno sci e il suo SuperG finisce subito; Milano-Cortina, Super G: delusione azzurra, Franzoni lento e Paris cade; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, delusione Italia nel SuperG: Paris perde lo sci, Franzoni sesto; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026.

Live Olimpiadi 11 febbraio, delusione superG. Paris perde lo sci. Franzoni sesto, domina von Allmen. Occhi puntati sul biathlonRoma, 11 febbraio 2026 – La giornata di ieri ha confermato l'Italia tra le protagoniste delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, arrivando oltre la doppia cifra di medaglie, grazie a due risu ... sport.quotidiano.net

Franzoni e Paris diretta Super G Olimpiadi: la gara per l'oro di Milano Cortina, sci oggi LIVEVon Allmen sta per diventare il primo atleta nella storia a vincere l’oro olimpico in discesa e superG nella stessa edizione delle Olimpiadi nonché il terzo di sempre a vincere tre ori nella stessa ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, Paris: "Chiudo con il sorriso, vediamo cosa porta il futuro". VIDEO #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Segui la diretta delle Olimpiadi: inizia la prova di Super G con Paris e Franzoni - facebook.com facebook