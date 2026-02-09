Olimpiadi l’Italia del curling fuori in semifinale | domani la sfida con gli inglesi per il bronzo – Tutte le gare di oggi 9 febbraio

L’Italia del curling si ferma in semifinale ai Giochi di Milano Cortina. Stefania Constantini e Amos Mosaner non riescono a superare gli Stati Uniti e perdono 9-8. Domani affronteranno gli inglesi per conquistare il bronzo. La corsa olimpica degli azzurri si conclude qui.

Sfuma il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due azzurri del curling sono stati sconfitti in semifinale 9-8 dalla coppia Usa, che accede così alla finale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Sfiderà la Svezia nella finale in programma martedì alle ore 18.05. Prima, alle 14.05, la semifinale per il bronzo: l’Italia lo contenderà alla Gran Bretagna. Le ragazze della nazionale italiana dell’ hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina, con una partita di anticipo. Due i gol di Fantini e uno di Della Rovere, che hanno dato alle azzurre la seconda vittoria nel girone e la storica qualificazione ai quarti.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, gli italiani hanno battuto gli Stati Uniti 7-6 nel curling, qualificandosi per la semifinale in programma alle 18.

Questa mattina l’Italia ha sorpreso gli Stati Uniti nel curling, vincendo la partita e salendo in classifica.

