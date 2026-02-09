Olimpiadi l’Italia batte gli Usa nel curling L’hockey femminile fa sognare e arriva ai quarti – Tutte le gare di oggi 9 febbraio

Questa mattina l’Italia ha sorpreso gli Stati Uniti nel curling, vincendo la partita e salendo in classifica. Nel frattempo, l’hockey femminile ha fatto sognare i tifosi: le ragazze italiane hanno battuto il Giappone 3-2 e si sono qualificate con un turno di anticipo ai quarti di finale di Milano Cortina.

Le ragazze della nazionale italiana dell' hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina, con una partita di anticipo. Due i gol di Fantini e uno di Della Rovere, che hanno dato alle azzurre la seconda vittoria nel girone e la storica qualificazione ai quarti. Dopo l'eccezionale prova di ieri degli atleti italiani, culminata nella conquista di sei medaglie, la nazionale continua a sognare. «Una qualificazione che vale come una medaglia». «La qualificazione della nostra Nazionale femminile ai quarti di finale del torneo olimpico vale quanto una medaglia d'oro in un'altra disciplina.

