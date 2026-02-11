Olimpiadi | nello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono una coppia d' oro

L’Italia conquista la terza medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono la gara femminile dello slittino a coppie a Cortina, portando a casa il primo oro per il nostro paese in questa disciplina. La competizione si è conclusa con un risultato che fa felici tutti gli appassionati di sport in Italia.

