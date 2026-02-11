Olimpiadi invernali 2026 Andrea Voetter e Marion Oberhofer oro nello slittino doppio femminile

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi invernali del 2026. È la prima volta che l’Italia vince questa medaglia in questa disciplina ai Giochi a cinque cerchi. Le due atlete italiane hanno sferrato una gara perfetta, portando a casa il primo oro del Paese in questa edizione. La vittoria segna un momento storico per lo sport italiano, che ora sogna ancora di più il podio.

Trionfo azzurro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella prima storica gara a cinque cerchi Storico oro per l’Italia. Storico oro per l’Italia nello slittino: Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno conquistato il gradino più alto del podio nel debutto olimpico del doppio femminile. Già in testa dopo la prima discesa, la coppia azzurra ha gestito alla perfezione la pressione della seconda manche, staccando le rivali tedesche EitbergerMatschina e le austriache EgleKipp. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100.000,00 I.V. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Olimpiadi invernali 2026, Andrea Voetter e Marion Oberhofer oro nello slittino doppio femminile Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026 Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nello slittino doppio femminile Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nello slittino doppio femminile alla loro prima apparizione olimpica. Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto l'oro nello slittino doppio femminile Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno scritto una pagina storica per l’Italia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026 Argomenti discussi: Mariah Carey e Andrea Bocelli, cosa cantano alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026; Andrea Bocelli alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina emoziona omaggiando Pavarotti; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Da Luciano Pavarotti alle auto di Formula 1, fino ad Andrea Bocelli: momenti memorabili delle Cerimonie dei Giochi Invernali. Andrea Bocelli alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina emoziona omaggiando Pavarottipartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Olimpiadi Milano-Cortina, storico oro per l’Italia: Voetter e Oberhofer vincono nello slittino doppio femminileAlle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 arriva una giornata storica per lo sport italiano: Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano la medaglia d’oro nello slittino doppio femminile, ... erreemmenews.it ORO! ORO! Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono il doppio di slittino #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi #ItaliaTeam #MilanoCortina - facebook.com facebook Ore 18:50 si gareggia per la leggenda. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, dopo la prima manche, sono in testa al doppio femminile di slittino. Quasi quattro decimi di vantaggio sul quarto posto. Inutile aggiungere altro. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.