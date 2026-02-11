Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nello slittino doppio femminile alla loro prima apparizione olimpica. È il terzo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, un risultato che sorprende e valorizza il talento delle due atlete.

Alla prima apparizione olimpica di questa specialità: è il terzo oro che l'Italia vince alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina Mercoledì le due atlete italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nel doppio femminile dello slittino. Nelle due manche, che si sono corse nella stessa giornata, hanno fatto un tempo complessivo di un minuto e 46,284 secondi: è basato per battere le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, che sono arrivate seconde, e le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che erano le favorite. Votter, che 30 anni, e Oberhofer, che ne 25, sono tra le migliori specialiste del doppio al mondo: insieme avevano già vinto la Coppa del Mondo di categoria nel 2023 e nel 2024. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d'oro nello slittino doppio femminile

La coppia italiana formata da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha vinto l’oro nello slittino doppio donne.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato la quinta prova di slittino doppio femminile a Milano Cortina 2026.

