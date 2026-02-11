Olimpiadi Milano Cortina squalifica per due atlete dopo la scoperta nei loro sci

Due atlete sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo aver scoperto un elemento sui loro sci. Le fondiste sono state eliminate dalla gara non per aver usato sostanze proibite, ma perché un componente è stato trovato sulle loro attrezzature. La decisione ha già fatto discutere, aprendo un caso che potrebbe far parlare a lungo.

Un caso destinato a far discutere scuote i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le due fondiste sono state squalificate per una violazione che non riguarda sostanze assunte per via farmacologica o ematica, ma un elemento applicato direttamente all'attrezzatura. Non un doping tradizionale, dunque, bensì un'irregolarità legata alla presenza di cera fluorurata sulla soletta degli sci, materiale vietato nelle competizioni ufficiali a partire dalla stagione 2023-2024. La decisione è arrivata dopo i controlli di routine effettuati prima della partenza delle gare. A tradire le due atlete non sono stati esami del sangue o test biologici, ma sofisticati sensori ottici, i cosiddetti Fluoro Tracker, strumenti in grado di analizzare la composizione chimica della base degli sci.

