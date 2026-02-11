Due atlete sudcoreane sono state squalificate dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le due sciatori avevano applicato una sciolina vietata sugli sci, non sui loro corpi, ma gli ispettori hanno scoperto la sostanza durante i controlli. La decisione è stata presa subito, lasciando senza medaglie le atlete e sollevando polemiche sull’eccessiva ricerca della perfezione nello sci.

Due fondiste sudcoreane sono state escluse dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dopo che una sostanza vietata è stata trovata non nei loro corpi, ma sugli sci. Han Dasom e Lee Eui-jin sono state squalificate al termine della sprint femminile di sci di fondo perché le loro attrezzature sono risultate contaminate da sciolina contenente fluoro, bandito a partire dalla stagione 202324. Il fluoro – o meglio le cere fluorurate – era diventato popolare già dagli anni Ottanta per la sua capacità di migliorare la scorrevolezza degli sci, aumentando la velocità sula neve. In origine utilizzato in ambito velico, era poi entrato stabilmente nel fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ossessione per gli sci perfetti anche a costo di danneggiare l’ambiente: il caso della sciolina proibita, due atlete squalificate da Milano-Cortina

Due atlete sudcoreane sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le atlete tedesche si allenano con una battuta rivolta all'Italia.

