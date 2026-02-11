Milano Cortina sabotata linea ferroviaria | indaga l’antiterrorismo

Questa notte, un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Milano-Cortina. I tecnici hanno trovato i danni e hanno subito avviato le indagini. L’antiterrorismo sta lavorando per capire chi ci sia dietro e cosa voglia ottenere con questo gesto. La ferrovia è stata temporaneamente sospesa, causando disagi ai pendolari e alle attività locali. La polizia ha già setacciato la zona e cerca testimoni che possano aiutare a chiarire il motivo di questo episodio.

Un altro incidente sulla linea ferroviaria Milano Cortina: è stata sabotata nella notte, sul caso sta indagando l'antiterrorismo Giorni di caos sulle linee ferroviarie che portano nelle città dove si stanno svolgendo le olimpiadi invernali di Milano Cortina. Stavolta ad essere stata colpita è la linea Lecco-Colico-Tirano, che dalla Valtellina porta sia verso Bormio sia verso Livigno, dove attualmente si stanno svolgendo le gare olimpiche. Il sabotaggio è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, quando non c'erano treni in circolazione: ad essere stati colpiti ben 7 cavi di una centralina che sono andati a fuoco, ne sono stati danneggiati 64 centimetri.

