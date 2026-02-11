Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 12 febbraio Orari tv ordine delle gare
Domani, giovedì 12 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 portano in scena nove finali. Si assegnano medaglie in discipline diverse: dal superG femminile di sci alpino alla 10 km di sci di fondo, passando per le gare di freestyle, snowboard, speed skating, slittino e short track. Le competizioni si svolgono tutto il giorno, con orari e dirette tv già confermate.
Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
