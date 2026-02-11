Domani, giovedì 12 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 portano in scena nove finali. Si assegnano medaglie in discipline diverse: dal superG femminile di sci alpino alla 10 km di sci di fondo, passando per le gare di freestyle, snowboard, speed skating, slittino e short track. Le competizioni si svolgono tutto il giorno, con orari e dirette tv già confermate.

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE.

Franzoni e Paris diretta Super G Olimpiadi: la gara per l'oro di Milano Cortina, sci oggi LIVELa gara di Super G maschile di sci alpino, valevole per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, è in programma oggi - mercoledì 11 febbraio - sulla pista dello Stelvio Ski Centre di Bormio ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026, il programma del 10 febbraio a Milano CortinaIl programma delle Olimpiadi 2026 del 10 febbraio: orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 https://mdst.it/3ZuY4DS #SportMediaset - facebook.com facebook

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina x.com