Olimpiadi Milano Cortina 2026 | programma di domani 7 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani si accendono le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono in programma le gare di discesa libera maschile di sci alpino, skiathlon femminile di sci di fondo, velocità su ghiaccio delle donne, salto con gli sci e big air maschile di snowboard. Le competizioni iniziano alle prime luci dell’alba e le tv trasmettono tutto in diretta. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, mentre gli spettatori aspettano con trepidazione i primi risultati.

Domani, sabato 7 febbraio, si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i primi quattro titoli in palio saranno quelli della discesa libera maschile di sci alpino, dello skiathlon femminile di sci di fondo, dei 3000 metri femminili di speed skating, del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, e del big air maschile di snowboard. Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, e la gara a squadre di pattinaggio artistico, mentre si terranno le prime due manche del singolo maschile dello slittino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (7 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (4 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (5 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica. Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streamingStasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertu ... corrieredellosport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curlingLe Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono già entrate nel vivo delle gare, in attesa della cerimonia inaugurale a San Siro di questa sera. Le prime medaglie verranno assegnate domani ma intan ... tg24.sky.it Le proteste contro il "circo" delle Olimpiadi a Milano facebook Le Olimpiadi di Milano Cortina, sul Post x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.