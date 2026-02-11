Olimpiadi Milano-Cortina | oro Italia anche nello slittino maschile Trionfano Rieder e Kainzwaldner Il medagliere

La squadra italiana conquista l’oro nello slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner partivano da terzi dopo la prima manche, ma nella seconda hanno dato il massimo e sono saliti sul gradino più alto del podio. La vittoria è arrivata all’ultimo secondo, regalando un’altra medaglia d’oro all’Italia in questa edizione.

Alle loro spalle si piazzano gli austriaci Steu-Kindl e ai tedeschi Wendl-Arlt. Al momento l'Italia è terza nel medagliere olimpico.

