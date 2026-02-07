Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Discesa libera maschile streaming e diretta tv | dove vedere la gara

Oggi si corre la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara si svolge sulla neve di Cortina e molti appassionati si chiedono dove poterla vedere in diretta. In Italia, la competizione sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, così gli spettatori potranno seguire ogni secondo della discesa. La partenza è prevista nel pomeriggio, e gli atleti si preparano sotto gli occhi di tanti tifosi che si sono già radunati sulle piste.

oggi, 7 febbraio 2026. Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 7 febbraio 2026, scendono in pista i campioni della discesa libera maschile, dalla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Grandi speranze di medaglia per i nostri azzurri, in particolare Dominik Paris – veterano della velocità, vincitore di numerose gare di Coppa del Mondo in discesa e grande esperto della pista di Bormio. Occhio anche a Giovanni Franzoni – giovane in grande crescita, vincitore di gare di Coppa del Mondo in discesa e Super-G.

