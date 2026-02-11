Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari mercoledì 11 febbraio streaming calendario italiani in gara

Questa mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si disputa l’ottava giornata di gare. Sono in programma otto finali, e l’Italia cerca di portare a casa altri podi dopo le medaglie conquistate ieri. La staffetta mista di short track ha regalato un oro, mentre nel curling doppio misto Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno portato il bronzo. Gli italiani sperano di ripetersi e di aumentare il bottino di medaglie.

Oggi mercoledì 11 febbraio va in scena l’ottava giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio otto titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un bel martedì che ha portato in dote l’oro della staffetta mista di short track e il bronzo nel torneo di curling doppio misto per mano di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Lo sci alpino offrirà un avvincente superG maschile: chi riuscirà a festeggiare nella velocità sulla pista Stelvio di Bormio? L’Italia si gioca carte importantissime come Giovanni Franzoni, Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo in discesa libera), Mattia Casse e Christof Innerhofer, pronti a fronteggiare a viso aperto gli svizzeri guidati da Franjo Von Allmen e Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari mercoledì 11 febbraio, streaming, calendario italiani in gara Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 11 febbraio, si corre l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina. Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia sola in vetta, Italia a quota 11 podiLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it RTL 102.5. . La telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ha suscitato forti critiche e acceso il dibattito sui social. Definita da molti utenti “catastrofica”, la diretta è div - facebook.com facebook Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.