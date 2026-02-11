Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 11 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si corre l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina. Sono in programma otto competizioni e gli italiani sperano di portare a casa altri medaglie. Dopo il successo di ieri, con l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling doppio misto, gli atleti italiani cercano di ripetersi. La giornata si svolge tra gare di sci, biathlon e pattinaggio, con gli occhi puntati sui favoriti e sui rappresentanti del nostro paese.

Oggi mercoledì 11 febbraio va in scena l'ottava giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio otto titoli e l'Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un bel martedì che ha portato in dote l'oro della staffetta mista di short track e il bronzo nel torneo di curling doppio misto per mano di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Lo sci alpino offrirà un avvincente superG maschile: chi riuscirà a festeggiare nella velocità sulla pista Stelvio di Bormio? L'Italia si gioca carte importantissime come Giovanni Franzoni, Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo in discesa libera), Mattia Casse e Christof Innerhofer, pronti a fronteggiare a viso aperto gli svizzeri guidati da Franjo Von Allmen e Marco Odermatt.

