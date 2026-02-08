Olimpiadi Milano-Cortina | Goggia è bronzo oro a Johnson e argento ad Aicher Brignone decima – Tutte le sfide

Sofia Goggia sale sul podio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana conquista il bronzo nella discesa libera femminile sulla Olympia delle Tofane a Cortina. La gara si è chiusa con la vittoria di Johnson, mentre Aicher si è preso l’argento. Brignone, invece, termina la gara in decima posizione.

Sofia Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile sulla Olympia delle Tofane a Cortina, alle Olimpiadi invernali 2026. Oro per la statunitense Johnson, argento per la tedesca Aicher. Niente da fare per le altre tre italiane: Brignone decima, mentre Delago undicesima. Meglio di loro Pirovano, arrivata sesta. La gara è stata segnata dalla brutta caduta dell’americana Lindsey Vonn. «L’ultimo colore che mi mancava (il bronzo, ndr ). Sono un po’ dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato», ha dichiarato Goggia dopo la prestazione nella discesa libera.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

Sofia Goggia si piazza al terzo posto nella discesa di oggi, ma punta a conquistare la sua terza medaglia consecutiva.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera di Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Sofia Goggia in esclusiva al termine della prima prova Olimpica di discesa: Non ho spinto al massimo · Sci alpino; Goggia con un buon finale nella prima prova cronometrata, rivedila; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri.

Olimpiadi, Goggia bronzo nella discesa: Sono un po’ dispiaciuta. Brignone chiude decimaSono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione. Un bronzo con un po’ di amaro in bocca per Sofia Goggia nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta della ... ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di cadute: un'altra atleta portata via in elicottero facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com