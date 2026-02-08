LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | 7 azzurri agli ottavi nel PGS Adesso Brignone e Goggia
Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con diverse gare in corso e alcune atlete italiane che si preparano alle prossime sfide. Sono 7 gli azzurri che sono già entrati negli ottavi nel PGS, mentre Tina Goggia e Federica Brignone stanno affrontando le loro gare. La giornata si fa intensa, con gli occhi puntati sulle prestazioni delle nostre star e su eventuali sorprese. La tensione cresce mentre gli atleti si avvicinano alle fasi decisive delle competizioni.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: tre azzurre avanzano nel PGS
Questa mattina si sono viste buone notizie dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: iniziano le qualificazioni del PGS di snowboard
Questa mattina sono partite ufficialmente le qualificazioni dello snowboard nel programma PGS alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
