LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | 7 azzurri agli ottavi nel PGS Adesso Brignone e Goggia

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con diverse gare in corso e alcune atlete italiane che si preparano alle prossime sfide. Sono 7 gli azzurri che sono già entrati negli ottavi nel PGS, mentre Tina Goggia e Federica Brignone stanno affrontando le loro gare. La giornata si fa intensa, con gli occhi puntati sulle prestazioni delle nostre star e su eventuali sorprese. La tensione cresce mentre gli atleti si avvicinano alle fasi decisive delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono viste buone notizie dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina sono partite ufficialmente le qualificazioni dello snowboard nel programma PGS alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

