Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | gli italiani in gara mercoledì 11 febbraio

Questa mattina gli italiani sono scesi in pista per le Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina. Gli atleti azzurri sono pronti a dare il massimo, mentre gli appassionati seguono con attenzione in tv e sui social. La competizione è iniziata e già si sentono i primi applausi e tensioni nelle discipline in corso.

Tivvusia.it segue le Olimpiadi Invernali 2026 con un liveblogging giorno per giorno, commentando in tempo reale le prestazioni degli atleti italiani e le varie discipline in programma. Ecco il calendario completo delle gare italiane previste per mercoledì 11 febbraio 2026. Combinata nordica: salto e fondo. Ore 10:00 – Individuale Gundersen uomini, trampolino normale (salto): Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin. Ore 13:45 – Individuale Gundersen uomini, 10 km fondo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin. Sci alpino: Super G uomini. Ore 11:30: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris in gara per il Super G maschile.

