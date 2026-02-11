Olimpiadi lo svizzero von Allmen fa la storia | con la vittoria in super-g conquista tre medaglie d’oro nella stessa edizione

La svizzera von Allmen entra nella storia delle Olimpiadi vincendo tre medaglie d’oro in un’unica edizione. Questa volta, a Crans-Montana, si è aggiudicato la vittoria nello slalom gigante, a meno sei giorni dalla discesa libera maschile, che si svolgerà a Milano-Cortina. La sua impresa ha catturato l’attenzione di tutti, mentre gli atleti si preparano per le prossime gare.

Crans-Montana, discesa libera maschile. Meno sei alla stessa prova che assegna le medaglie olimpiche a Milano-Cortina. Franjo von Allmen scende col 15, disegna linee che solo lui sa disegnare. Nemmeno il campionissimo, e compagno di squadra, Marco Odermatt, riesce a fare tanto. Letteralmente, fa gara a sé. E vince. Il 7 febbraio, nel suo esordio olimpico – esordio che a più di un atleta fa tremare le gambe – mette tutti in fila. Oro. Una sorpresa? No, specialmente per chi lo aveva visto pennellare i curvoni della località elvetica. Due giorni dopo c'è la combinata col compagno (in slalom speciale) Tanguy Nef.

