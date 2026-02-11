Olimpiadi lo svizzero von Allmen fa la storia | con la vittoria in super-g conquista tre medaglie d’oro nella stessa edizione

Da ilfattoquotidiano.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La svizzera von Allmen entra nella storia delle Olimpiadi vincendo tre medaglie d’oro in un’unica edizione. Questa volta, a Crans-Montana, si è aggiudicato la vittoria nello slalom gigante, a meno sei giorni dalla discesa libera maschile, che si svolgerà a Milano-Cortina. La sua impresa ha catturato l’attenzione di tutti, mentre gli atleti si preparano per le prossime gare.

Crans-Montana, discesa libera maschile. Meno sei alla stessa prova che assegna le medaglie olimpiche a Milano-Cortina. Franjo von Allmen scende col 15, disegna linee che solo lui sa disegnare. Nemmeno il campionissimo, e compagno di squadra, Marco Odermatt, riesce a fare tanto. Letteralmente, fa gara a sé. E vince. Il 7 febbraio, nel suo esordio olimpico – esordio che a più di un atleta fa tremare le gambe – mette tutti in fila. Oro. Una sorpresa? No, specialmente per chi lo aveva visto pennellare i curvoni della località elvetica. Due giorni dopo c’è la combinata col compagno (in slalom speciale) Tanguy Nef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

olimpiadi lo svizzero von allmen fa la storia con la vittoria in super g conquista tre medaglie d8217oro nella stessa edizione

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, lo svizzero von Allmen fa la storia: con la vittoria in super-g conquista tre medaglie d’oro nella stessa edizione

Approfondimenti su Olimpiadi Von Allmen

Franzoni argento, Paris bronzo in discesa libera: subito due medaglie per l'Italia a Milano Cortina. Oro a Von Allmen

L’Italia conquista subito due medaglie a Milano Cortina.

DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen imprendibile

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Von Allmen

Argomenti discussi: Nef si mangia la Stelvio: oro per la Svizzera in coppia con von Allmen; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi. Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio; Delusione per Odermatt: Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica | blue News; Subito super Italia, Franzoni e Paris sul podio in discesa! Oro a Von Allmen.

olimpiadi lo svizzero vonOlimpiadi, brutta caduta per Paris nel SuperG. Delude FranzoniL’esperto atleta azzurro perde subito uno sci ed esce dalla gara olimpica nelle prime fasi della gara. Non bene anche l’argento nella discesa ed Innerhofer. Avanti Von Allmen, verso il terzo oro ... ilgiornale.it

La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurroDominik Paris è caduto nelle battute iniziali del superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il fuoriclasse altoatesino non ha commesso ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.