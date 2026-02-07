Franzoni argento Paris bronzo in discesa libera | subito due medaglie per l' Italia a Milano Cortina Oro a Von Allmen

L’Italia conquista subito due medaglie a Milano Cortina. Franzoni prende l’argento, Paris il bronzo nella discesa libera. La gara si svolge sulla pista Stelvio di Bormio, e subito si vede che gli azzurri sono in forma. L’oro va a Von Allmen, lasciando gli altri dietro. I tifosi italiani tifano forte, sperando in altre soddisfazioni.

BORMIO – La libertà di sognare in discesa dell’Italjet maschile partorisce subito due medaglie. Nella libera che apre i Giochi sulla pista Stelvio di Bormio argento per il ventiquattrenne bresciano Giovanni Franzoni, bronzo per il trentaseienne altoatesino Dominik Paris. A trionfare è il campione del mondo in carica, l’elvetico Franjo Von Allmen, che batte Franzoni di 2 decimi e Paris di mezzo secondo. L’oro della discesa rimane un tabù per gli azzurri, Zeno Colò resta ancora inimitato, ma le due medaglie assumono un peso rilevante. Nella stretta di mano tra Paris e Franzoni c’è il passaggio di consegne tra il veterano, finalmente a podio al quarto assalto a cinque cerchi, e l’astro nascente che comincia con un argento una carriera ancora da scrivere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

L'Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

#Milano-Cortina 2026 || L'Italia conquista subito due medaglie nella discesa libera a Bormio.

Olimpiadi, è già grande Italia: Franzoni argento, Paris bronzo nella discesa libera

Milano Cortina, la diretta: Franzoni argento, Paris bronzo nella discesa libera.

A Milano-Cortina argento Franzoni e bronzo Paris, prime medaglie Italia in discesa

