DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio Von Allmen imprendibile

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio. Franzoni conquista l’argento, Paris si prende il bronzo. Von Allmen si conferma imprendibile sulla neve. La gara si è svolta tra emozioni e sorprese, dando il via a un'edizione che promette spettacolo.

L’Italia apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due meravigliose medaglie nella discesa libera maschile. Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono rispettivamente argento e bronzo per una festa azzurra che non è sicuramente rovinata d alla vittoria di uno straordinario Franjo Von Allmen. Lo svizzero è stato fenomenale sulla Stelvio, con una linea strepitosa sulla Carcentina, portandosi poi dietro una velocità fenomenale fino al traguardo. Un argento che sa di definitiva consacrazione per Giovanni Franzoni, che ha fatto davvero sognare e sperare anche di poter battere l’imprendibile Von Allmen. 🔗 Leggi su Oasport.it

