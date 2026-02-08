Lindsey Vonn è stata operata a Treviso dopo una brutta caduta durante la discesa libera a Milano Cortina. La sciatrice americana ha riportato una frattura alla gamba sinistra e ora si trova ancora in ospedale. Le immagini mostrano il momento in cui è stata portata via in ambulanza. La sua condizione sembra stabile, ma bisognerà attendere gli sviluppi nelle prossime ore.

Lindsey Vonn ha riportato una “ frattura alla gamba sinistra ” in occasione della rovinosa caduta nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense “è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’Foncello di Treviso – si legge in un bollettino medico dell’Ulss 2 di Treviso – Qui l’atleta statunitense è stata ricoverata e presa in carico da un’equipe multidisciplinare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata

Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Caduta shock per Lindsey Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra per la 41enne sciatrice operata a Treviso Finisce nel dramma il tentativo di Lindsey Vonn di riscrivere la storia dello sci. Di vincere una medaglia olimpica a 41 anni, dopo oltre 6 facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata operata per una frattura alla gamba sinistra x.com