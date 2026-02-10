Shiffrin che delusione | resta giù dal podio per soli sei centesimi!

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo, Mikaela Shiffrin non riesce a salire sul podio di soli sei centesimi. La vittoria va alle austriache Ariane Raedler e Katharina Huber, che si aggiudicano l’oro nella combinata a squadre femminile di sci. Un risultato che lascia l’amara in bocca alla campionessa statunitense, che sperava di salire sul podio e invece si ferma a un soffio.

Dopo una gara ricca di colpi di scena, la combinata a squadre femminile di sci finisce nelle mani austriache di Ariane Raedler e Katharina Huber, che conquistano così la medaglia d'oro. Grande delusione per Mikaela Shiffrin, che chiude quarta in coppia con Breezy Johnson. Rivivi la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

