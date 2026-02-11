Olimpiadi le pagelle | 7 ai fratelli Groenlandia che sfidano Trump Simon zittisce tutti | 3

Questa notte le Olimpiadi hanno regalato sorprese e qualche risultato inaspettato. I “fratelli Groenlandia” si sono fatti notare, sfidando anche Trump e portando a casa un 7 in pagella. Simon, invece, ha lasciato tutti senza parole, zittendo ogni critica con un 3. Tra i promossi spiccano anche i fratelli Prevc, che hanno conquistato un’altra medaglia, e Ryan Cochran-Siegle, che ha condiviso il podio con sua mamma. La gara continua a sorprendere e a tenere tutti con il fiato sosp

Va bene se diamo 10 ad Armin Zoeggeler e alla sua scuola? Così non riempiamo le pagelle con Andrea Voetter, Marion Oberhofer, che rimarranno nella storia, ed Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che hanno completato la serata indimenticabile dello slittino italiano. Lo avrete visto di sicuro. Lo avete visto per forza se avete seguito anche distrattamente le gare di pattinaggio artistico. Le giacche sono diverse, ma dentro la giacca c'è sempre lui: il francese Benoit Richaud, 38 anni, uno dei coreografi più richiesti del mondo. Al punto che a questi Giochi lavora con 16 atleti di 13 diversi Paesi.

