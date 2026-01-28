La Groenlandia si difende con le sue pattuglie Sirius, che sfidano Trump e il suo esempio di slitte trainate dai cani. L’ex presidente americano aveva detto che qui, tra elicotteri e satelliti, gli Stati Uniti non avrebbero avuto problemi a intervenire. Ma sul campo, le truppe locali mostrano di non essere così facili da superare.

Roma, 28 gennaio 2026 - Donald Trump ha ridicolizzato le difese della Groenlandia parlando di slitte con i cani, e sicuramente al Danimarca non potrebbe reggere un attacco Usa (Anche in caso di aiuto europeo). Ma il presidente sembra aver dimenticato le condizioni estreme dell'isola artica, dove le temperature mettono a rischio gran parte dei motori, anche quelli delle motoslitte. Lì, tra i ghiacci e le bufere di neve, opera la pattuglia Sirius, un'unità navale d'élite capace di agire dove solo i più resistenti sopravvivono. E si tratta proprio di "due slitte trainate da cani", come aveva detto Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia, le pattuglie Sirius sfidano Trump: “Due slitte trainate dai cani? Qui elicotteri e satelliti non funzionano”

In un'intervista recente, Donald Trump ha commentato la difesa della Groenlandia, affermando che essa si basa principalmente su due slitte trainate da cani.

Donald Trump ha recentemente commentato la Groenlandia, affermando che gli Stati Uniti mirano a ottenere il controllo del territorio, definendolo una questione strategica importante.

