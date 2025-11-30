Famiglia nel bosco il sì dei genitori che zittisce tutti | che succede ora
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham «hanno deciso, pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste, un immobile offerto da un privato cittadino». Prima volta nel caso della famiglia nel bosco. A spiegarlo sono i nuovi legali dei genitori dei tre minori allontanati dalla abitazione nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. «Nessun passo indietro ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà», precisano ancora i legali che hanno preso il posto del primo avvocato che ha seguito la famiglia dopo l'allontanamento imposto dal tribunale de L'Aquila dopo le relazioni di esperti e servizi sociali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
