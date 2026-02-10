Il caso del casco con gli atleti ucraini uccisi vietato dal Cio

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina. La decisione arriva dopo che il caso dei caschi con simboli controversi ha fatto scalpore, sollevando polemiche tra gli organizzatori e il pubblico. Gli atleti non potranno più personalizzare i loro caschi con disegni che potrebbero essere considerati provocatori o distraenti.

Tigri in fiamme, mostri dagli occhi blu, dragoni. E tanto altro. Sui caschi dei corridori di skeleton di Cortina-Milano 2026 c’è spazio per ogni tipo di immagine. Ma non per i ritratti degli atleti ucraini caduti durante l’ invasione russa. Lo ha denunciato su Instagram Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell’Ucraina, che aveva in precedenza presentato sui social il suo casco, indossato in allenamento, con appunto sopra le immagini di alcuni atleti uccisi, pensato come un tributo agli sportivi morti a causa degli attacchi della Russia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav) Heraskevych: «Decisione che mi spezza il cuore». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il caso del casco con gli atleti ucraini uccisi vietato dal Cio Approfondimenti su Cortina Milano 2026 Vietato casco con foto atleti ucraini uccisi, "tradimento del Cio" La guerra in Ucraina entra anche nei Giochi di Milano Cortina. Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina” A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina Milano 2026 Argomenti discussi: Scoppia il caso caschi della Gran Bretagna dello skeleton alle Olimpiadi: cos’è successo; Scoppia il caso caschi alle Olimpiadi: cos’è successo nello skeleton, Gran Bretagna infuriata e il ricorso; Skull Dura di Poc si presenta anche in colorazioni vivaci; Sartiglia, la stella si corre senza casco: salva la tradizione a nove giorni dal via. Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: Tradita l’UcrainaA Milano Cortina scoppia il caso Ucraina, per la denuncia di Vladyslav Heraskevych, portabandiera e campione di skeleton cui il CIO ha vietato ... fanpage.it Vladyslav Heraskevych e il casco vietato: scontro tra Ucraina e CIO a Milano-Cortina 2026Il Cio vieta a Vladyslav Heraskevych il casco in memoria degli atleti ucraini caduti in guerra. Zelensky difende lo skeletonista: Verità non è propaganda. sportmediaset.mediaset.it L'unicità di questo gruppo Le 0048 e' cio' che sta dietro ai post di Facebook. In privato c'è un gruppo di amiche, di persone che si sono incontrate, quasi per caso, agli inizi del 2024 ma che adesso si danno il buongiorno tutte le mattine, si sostengono vicendev - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.