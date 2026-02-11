Olimpiadi invernali 2026 Italia da sogno | Rieder e Kainzwaldner sono oro nel doppio

L’Italia conquista ancora una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 2026. Rieder e Kainzwaldner vincono il titolo nel doppio a Cortina, regalando una gioia grande agli appassionati di sport invernali. La coppia azzurra ha saputo mantenere alta la concentrazione e superare la concorrenza, portando a casa il risultato più ambito. Dopo il successo di Vötter-Oberhofer, anche Rieder e Kainzwaldner dimostrano che l’Italia può essere protagonista sulle piste più importanti.

Impresa azzurra a Cortina: Rieder e Kainzwaldner sono oro nel doppio Dopo il trionfo del duo Vötter-Oberhofer, la pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo continua a tingersi d'azzurro. In una giornata memorabile per lo slittino italiano, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato una medaglia d'oro sofferta e spettacolare, completando una rimonta che ha infiammato il pubblico di casa. La gara è stata un vero concentrato di adrenalina. Dopo una prima frazione chiusa all'inseguimento, la coppia italiana ha sfoderato una seconda manche perfetta, pennellando le curve dello storico tracciato ampezzano.

