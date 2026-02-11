Olimpiadi in diretta | Ancora Franzoni e Paris a caccia di medaglie Vittozzi e Wierer mettono nel mirino il podio

Le gare di oggi alle Olimpiadi continuano a tenere gli italiani incollati davanti alla TV. Franzoni e Paris cercano ancora le medaglie, mentre Vittozzi e Wierer si preparano a sferrare gli ultimi attacchi per salire sul podio. La competizione è serrata e la tensione si taglia con il coltello, con i nostri atleti pronti a dare tutto per portare a casa i risultati sperati.

Dopo la delusione di Giacomel nell’individuale maschile, oggi è il giorno delle donne ad Anterselva. Stesso format, Vittozzi e Wierer proveranno a mettere nel mirino il podio. Fondamentale sarà la pulizia al poligono. Inizio alle ore 14.15. A Bormio alle ore 11.30 il programma dello sci alpino prevede la gara di Super G. L’Italia punta ancora su Paris e Franzoni, ma attenzione anche a Casse. "Grazie a Dio, non devo spazzare”: la storia di Daniel Casper, skip del Team Usa di curling affetto dalla sindrome di Guillain-Barr Strage in una scuola in Canada, dieci morti e 25 feriti. La polizia: “È stata una donna, ignoto il movente” Identificata l'autrice del massacro che poi si è tolta la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi in diretta | Ancora Franzoni e Paris a caccia di medaglie. Vittozzi e Wierer mettono nel mirino il podio Approfondimenti su Olimpiadi In Diretta LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon Questa mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali. LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio Benvenuti alla diretta della gara sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi In Diretta Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 10 febbraio, streaming, calendario italiani in gara; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air. LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlonGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Gutmann porta in orbita l’Italia nel pattinaggio! Azzurri ancora vittoriosi nel curling!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it Clamoroso alle Olimpiadi invernali: confessa il tradimento in diretta dopo aver vinto il bronzo! - facebook.com facebook Clamoroso alle #Olimpiadi invernali: confessa il tradimento in diretta dopo aver vinto il bronzo! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.