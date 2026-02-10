Sturla Holm Lægreid, il biatleta norvegese, ha conquistato il bronzo in gara e, inaspettatamente, ha deciso di confessare un tradimento in diretta televisiva. Mentre si commuoveva, le telecamere lo hanno ripreso con gli occhi lucidi, lasciando tutti senza parole. La sua performance sportiva si mescola ora a un momento personale molto intenso, che sta facendo il giro dei media.

Il norvegese Sturla Holm Lægreid è uno dei migliori biatleti del mondo. Non è uno qualunque, ha vinto l’oro nella staffetta a Pechino quattro anni fa e ha collezionato 14 medaglie ai campionati del mondo, di cui sette ori. A Milano-Cortina ha vinto il bronzo nella gara maschile di biathlon sui 20 km, e già che c’era, ha confessato in diretta tv – scoppiando in lacrime – un tradimento. Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju. pic.twitter.comfFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026 Lægreid dopo la gara si è presentato ai microfoni dell’emittente Nrk e s’è sfogato: “C’è qualcosa che voglio condividere con qualcuno che potrebbe non essere presente oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il biatleta norvegese Lægreid ha vinto il bronzo e già che c’era ha confessato un tradimento in diretta tv. Piangendo (VIDEO)

