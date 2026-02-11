Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato il bronzo nel doppio misto di curling a Milano-Cortina. I due atleti italiani sono tornati a casa con una medaglia al collo, dopo aver dato il massimo in una gara molto combattuta. La soddisfazione è grande, e Mosaner e Constantini hanno detto di essere “orgogliosi” di aver portato a casa questo risultato, sudando fino all’ultimo gioco.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d’oro a Pechino, è stato sudato fino in fondo “, ha detto ai giornalisti l’atleta di Trento, arrivato a Casa Italia, a Cortina. “E’ stato importante lavorare per riconfermarsi. Aver portato a casa questa medaglia ci rende orgogliosi”, ha affermato la 26enne di Pieve di Cadore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mosaner e Constantini: "Orgogliosi di questo bronzo, sudato fino in fondo"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, l’Italia ha conquistato il bronzo nel doppio misto di curling.

L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Olimpiadi 2026 in diretta: curling, Mosaner e Constantini dopo la Svizzera battono anche l’Estonia; Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina, Mosaner e Constantini: «Orgogliosi di questo bronzo, sudato fino in fondo»(LaPresse) Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Sono più contento di questo bronzo quasi che d ... video.corriere.it

Olimpiadi 2026, Mosaner e Constantini: Orgogliosi di questo bronzo, sudato fino in fondo(LaPresse) Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Sono più contento di questo bronzo quasi che ... stream24.ilsole24ore.com

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2026. Una coppia fortissima, che però potrebbe separarsi perché qualcosa tra loro sembra essersi rotto: https://fanpa.ge/4qmJZ - facebook.com facebook

#Constantini- #Mosaner show, che gioia per il bronzo nel curling: super Italia, 11ª medaglia alle Olimpiadi! x.com