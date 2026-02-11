Olimpiadi 2026 Mosaner e Constantini | Orgogliosi di questo bronzo sudato fino in fondo
Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato il bronzo nel doppio misto di curling a Milano-Cortina. I due atleti italiani sono tornati a casa con una medaglia al collo, dopo aver dato il massimo in una gara molto combattuta. La soddisfazione è grande, e Mosaner e Constantini hanno detto di essere “orgogliosi” di aver portato a casa questo risultato, sudando fino all’ultimo gioco.
Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d’oro a Pechino, è stato sudato fino in fondo “, ha detto ai giornalisti l’atleta di Trento, arrivato a Casa Italia, a Cortina. “E’ stato importante lavorare per riconfermarsi. Aver portato a casa questa medaglia ci rende orgogliosi”, ha affermato la 26enne di Pieve di Cadore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Olimpiadi 2026
Curling, Italia di bronzo alle Olimpiadi con Constantini e Mosaner
Questa mattina allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, l’Italia ha conquistato il bronzo nel doppio misto di curling.
Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia del curling torna sul podio: bronzo per Constantini-Mosaner
L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Ultime notizie su Olimpiadi 2026
Argomenti discussi: Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Olimpiadi 2026 in diretta: curling, Mosaner e Constantini dopo la Svizzera battono anche l’Estonia; Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi Milano-Cortina, Mosaner e Constantini: «Orgogliosi di questo bronzo, sudato fino in fondo»(LaPresse) Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Sono più contento di questo bronzo quasi che d ... video.corriere.it
Olimpiadi 2026, Mosaner e Constantini: Orgogliosi di questo bronzo, sudato fino in fondo(LaPresse) Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Sono più contento di questo bronzo quasi che ... stream24.ilsole24ore.com
Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2026. Una coppia fortissima, che però potrebbe separarsi perché qualcosa tra loro sembra essersi rotto: https://fanpa.ge/4qmJZ - facebook.com facebook
#Constantini- #Mosaner show, che gioia per il bronzo nel curling: super Italia, 11ª medaglia alle Olimpiadi! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.