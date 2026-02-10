Questa mattina allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, l’Italia ha conquistato il bronzo nel doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno dato il massimo, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La gara si è conclusa con grande entusiasmo tra applausi e cori dei tifosi presenti.

Tutti in piedi allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove l’Italia conquista il bronzo nel doppio misto di curling con la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Per la spedizione azzurra si tratta della medaglia numero 11. Ai due riesce quello che era mancato ieri, nella semifinale contro gli Stati Uniti. La finalina per il terzo posto, giocata contro la Gran Bretagna, è stata molto equilibrata, ma la coppia azzurra ha approfittato degli errori degli avversari e ha risposto ai loro attacchi senza farsi spaventare. Tra il quarto e il quinto end Constantini e Mosaner hanno messo la freccia e si si sono portati sul 3-1: da quel momento hanno continuato a mettere pressione alla coppia scozzese composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Curling, Italia di bronzo alle Olimpiadi con Constantini e Mosaner

Approfondimenti su Constantini Mosaner

L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Oggi alle Olimpiadi di Pechino si gioca la finale per il bronzo nel curling misto tra Italia e Gran Bretagna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Italia protagonista: sei medaglie in un giorno alle Olimpiadi - 1mattina News 09/02/2026

Ultime notizie su Constantini Mosaner

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Italia per il bronzo, gli USA spengono i sogni d'oro degli Azzurri; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi - Lindsey Vonn dopo l'incidente: Non è stato un finale da favola, ma la vita; Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Finale bronzo curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming.

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

LIVE Olimpiadi, Italia vince il bronzo nel curling: Fontana oro nella staffetta, le gare oggi in diretta a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Constantini-Mosaner magnifici: l' #Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3! x.com

Italia sul podio nel curling a #MilanoCortina2026 Amos Mosaner e Stefania Constantini superano il Regno Unito 5-3 e conquistano una preziosa medaglia di bronzo nel doppio misto - facebook.com facebook