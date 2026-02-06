Chi sono Tina e Milo i due ermellini scelti come mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026

Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026. Sono due ermellini scelti come mascotte per rappresentare i valori dei Giochi e sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, e già si parla di un grande successo tra i più giovani e gli appassionati.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 avranno le loro mascotte: gli ermellini Tina e Milo incarnano alla perfezione i valori dei Giochi, promuovendo anche la tutela dell'ambiente.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’attesa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 cresce e tra gli sguardi rivolti agli atleti, ci sono anche loro, Tina e Milo.

Monza si trasforma in una piccola stazione sciistica.

