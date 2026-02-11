olimpiadi 2026 maxime naumov e la foto dei genitori morti in un disastro aereo

Maxime Naumov ha commosso il pubblico con una performance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il giovanissimo atleta ha dedicato il suo spettacolo, sulle note del Notturno, alla memoria dei genitori, morti in un incidente aereo. La sua storia e la sua prova sono state al centro dell’attenzione, tra applausi e emozioni vere.

Maxime Naumov ha conquistato il cuore del pubblico con la sua emozionante performance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, sulle note del Notturno n. 20 di Frederic Chopin. Il 24enne di Hartford, al termine della sua esibizione alla Ice Skating Arena (realizzata all’interno del Forum di Assago), valida per le qualificazioni, ha mostrato una foto di famiglia in cui sono ritratti i suoi genitori, morti in una tragedia aerea il 29 gennaio 2025. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team USA (@teamusa) La tragedia aerea a Washington. Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni mondiali nel pattinaggio di figura, hanno perso la vita in un disastro aereo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

